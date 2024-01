Meranerin wird überfallen und verliert zwei Zähne

Meran – Die Polizei hat am Montagvormittag in Meran einen Mann aus Gambia verhaftet. Gegen ihn lag ein Vollstreckungsbefehl vor.

Ihm werden schwere Körperverletzung und Raubüberfall vorgeworfen. Weil sein Asylantrag abgelehnt wurde, verfügt er außerdem über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung.

Der Mann steht unter Verdacht, am 1. Jänner eine Frau in Meran angegriffen zu haben. Unter anderem soll er seinen Kopf in ihr Gesicht gerammt und ihr den Rucksack entwendet haben. Die Frau hat deshalb zwei Zähne verloren.

Im Rucksack befanden sich Bargeld, die Papiere der Frau, ihr Handy und mehrere Kreditkarten. Bereits am Tag darauf hat die Polizei den Mann angezeigt. Nun wurde er in Untersuchungshaft ins Bozner Gefängnis überstellt.