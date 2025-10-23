Aktuelle Seite: Home > Chronik > Messer, Haschisch und gefälschte Scheine
Carabinieri schnappen in Bozen zweimal zu

Messer, Haschisch und gefälschte Scheine

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 08:25 Uhr
Carabinieri
Carabinieri
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die Carabinieri in Bozen haben in zwei getrennten Fällen einen 24-jährigen Mann mit einem Messer und Drogen sowie einen 20-Jährigen mit Falschgeld angezeigt.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Crispi-Straße. Mehrere Passanten meldeten über den Notruf einen jungen Mann, der sich aggressiv verhielt und Menschen auf der Straße belästigte. Die alarmierte Streife kontrollierte den 24-Jährigen und fand bei ihm ein rund 15 Zentimeter langes Messer sowie eine geringe Menge Haschisch. Die Droge wurde beschlagnahmt, der Mann wegen unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt und zudem der Verwaltungsbehörde wegen Drogenbesitzes gemeldet.

Der zweite Einsatz fand beim Infopoint zum öffentlichen Nahverkehr in Südtirol in der Rittner Straße statt. Dort hatte ein 20-jähriger Mann versucht, Bustickets mit gefälschten Geldscheinen im Wert von 50 und 100 Euro zu bezahlen. Der Mitarbeiter bemerkte die Fälschungen und alarmierte die Carabinieri. Die Beamten stellten die falschen Banknoten sicher und identifizierten den Verdächtigen.

Beide Fälle sind Teil der laufenden Präventions- und Kontrollmaßnahmen der Carabinieri Bozen, die insbesondere auf die Sicherheit im Stadtgebiet und im öffentlichen Raum abzielen. Gemäß geltender Rechtslage gilt für beide Beschuldigten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
64
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
54
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
35
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
30
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
29
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 