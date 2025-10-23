Messer, Haschisch und gefälschte Scheine

Von: Ivd

Bozen – Die Carabinieri in Bozen haben in zwei getrennten Fällen einen 24-jährigen Mann mit einem Messer und Drogen sowie einen 20-Jährigen mit Falschgeld angezeigt.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Crispi-Straße. Mehrere Passanten meldeten über den Notruf einen jungen Mann, der sich aggressiv verhielt und Menschen auf der Straße belästigte. Die alarmierte Streife kontrollierte den 24-Jährigen und fand bei ihm ein rund 15 Zentimeter langes Messer sowie eine geringe Menge Haschisch. Die Droge wurde beschlagnahmt, der Mann wegen unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt und zudem der Verwaltungsbehörde wegen Drogenbesitzes gemeldet.

Der zweite Einsatz fand beim Infopoint zum öffentlichen Nahverkehr in Südtirol in der Rittner Straße statt. Dort hatte ein 20-jähriger Mann versucht, Bustickets mit gefälschten Geldscheinen im Wert von 50 und 100 Euro zu bezahlen. Der Mitarbeiter bemerkte die Fälschungen und alarmierte die Carabinieri. Die Beamten stellten die falschen Banknoten sicher und identifizierten den Verdächtigen.

Beide Fälle sind Teil der laufenden Präventions- und Kontrollmaßnahmen der Carabinieri Bozen, die insbesondere auf die Sicherheit im Stadtgebiet und im öffentlichen Raum abzielen. Gemäß geltender Rechtslage gilt für beide Beschuldigten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.