Messerangriff in Bozen: Mutmaßlicher Täter in Einrichtung überstellt

Bozen – Dem 18-jährige Jugendlichen, der am Montagabend am Dominikanerplatz in Bozen von einem 15-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt wurde, geht es etwas besser. Laut der Zeitung Alto Adige entwickelt sich sein Zustand im Krankenhaus Bozen positiv und er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Indes ist der mutmaßliche Täter, der zunächst in den Hausarrest überstellt worden war, in eine spezielle Einrichtung für jugendliche Straftäter nach Norditalien gebracht worden. Auch wenn der Tathergang bereits rekonstruiert wurde, haben die Ermittler die Überwachungskameras in der Gegend des Tatorts ausgewertet und dem Beweismaterial hinzugefügt.

Der 15-jährige Minderjährige besucht eine italienische Oberschule. Wie berichtet, sind sowohl er als auch das Opfer Italiener mit kolumbianischen Wurzeln. Zwischen den Beiden gab es offenbar einen Streit wegen 40 Euro. Am Montagabend sollte die Aussprache erfolgen, die jedoch in einem Blutbad endete.

Der mutmaßliche Täter flüchtete sich nach dem Vorfall in eine nahegelegene Kirche, wo er von der Polizei aufgegriffen und mit auf die Quästur genommen wurde.