Messermann sorgt in Bozen für Aufregung

Bozen – Am Radweg beim Drususstadion und der Eurac in Bozen machten einige Passanten am Montag um die Mittagszeit eine beunruhigende Beobachtung. Ein dunkelhäutiger Mann war mit entblößtem Oberkörper und mit einem Messer in der Hand unterwegs.

Er irrte offenbar ziellos umher. Mit dem Messer hat er auch nicht herumgefuchtelt. Etwas später hatte er das Messer abgelegt.

Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, hat auch Gemeinderat Claudio Della Ratta den Mann beobachtet. Er hat die Polizei informiert.

Vor dem Hintergrund der Ereignisse in Rovereto am Wochenende sorgte der Vorfall in Bozen für Aufregung.