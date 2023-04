Milland: Kaminbrand führt zu brenzliger Situation

Milland – Die Freiwillige Feuerwehr Milland wurde heute gegen 9.30 Uhr zu einem Kaminbrand im Koflerweg alarmiert.

Vor Ort konnte unser Einsatzleiter einen bereits fortgeschrittenen Kaminbrand feststellen. An den Wänden haben wir Temperaturen über 100 Grad Celsius gemessen. Es bestand die Gefahr, dass der Kamin bersten und sich Feuer und Rauch in den Wohnungen ausbreiten würde”, so die Wehrleute.

Gemeinsam mit zwei Kaminkehrern wurde der verstopfte Kamin mit Stahlkugel, Drahtseil und Stahlbürsten bearbeitet. “Zur Sicherheit haben wir in der Zwischenzeit Schlauchleitungen und Belüftungsgeräte bereitgestellt und die Temperatur an den Wänden laufend mittels Wärmebildkameras kontrolliert”, so die Freiwillige Feuerwehr Milland.

Nach erfolgreicher Öffnung und Reinigung des Kamins ist die Temperatur aber glücklicherweise schnell nach unten gegangen. Damit war der Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehrleute beendet.