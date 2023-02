Missian: Flammen in den Weinbergen

Eppan/Missian/St. Pauls – In den Weinbergen zwischen Missian und St. Pauls in der Gemeinde Eppan brach am frühen Sonntagabend Feuer aus. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer rasch unter ihre Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Um sämtliche noch verbleibende Glutnester endgültig löschen zu können, wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Missian, Unterrain und St. Pauls.