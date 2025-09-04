Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mit beschlagnahmten Lieferwagen unterwegs – doch damit nicht genug
Mit beschlagnahmten Lieferwagen unterwegs – doch damit nicht genug

Donnerstag, 04. September 2025 | 12:15 Uhr
Von: mk

Eppan – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in Eppan hat zu einer Reihe von unerwarteten Enthüllungen geführt. Die Carabinieri wurden auf einen älteren Lieferwagen aufmerksam, dessen Fahrweise verdächtig wirkte, und hielten das Fahrzeug an. Dabei wurden gleich mehrere Verstöße geahndet.

Der Vorfall hat sich vor ein paar Tagen ereignet. Wie die Carabinieri feststellen mussten, war der Fahrer nicht nur ohne gültigen Führerschein unterwegs – ein Vergehen, für das er bereits vorbestraft war – sondern fuhr auch einen beschlagnahmten Transporter. Das Fahrzeug war ihm aufgrund früherer Verstöße entzogen worden, doch er hatte es sich eigenmächtig wieder angeeignet.

Die Liste der Verstöße ging allerdings noch weiter: Der Transporter war nicht versichert und im Kofferraum entdeckten die Ordnungshüter zwei Messer, einen Dolch und eine Schere. Der Beifahrer hatte außerdem eine kleine Menge Kokain bei sich.

Die Carabinieri stellten das Fahrzeug umgehend sicher. Der Fahrer muss sich nun wegen zahlreicher Verstöße verantworten, darunter die widerrechtliche Aneignung von Eigentum und wegen unerlaubten Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen. Sein Beifahrer wurde wegen Drogenbesitzes beim Regierungskommissariat gemeldet.

Bezirk: Salten/Schlern

