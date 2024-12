Mit dem Smarphone am Steuer: Bozner Stadtpolizei kennt keine Gnade

Führerscheinentzug in zwei Fällen

Von: mk

Bozen – Die Bozner Ortspolizei hat am vergangenen Wochenende unter Beweis gestellt, dass sie die neuen, verschärften Verkehrsregeln konsequent durchsetzt. Trotz zahlreicher anderer Einsätze wurden bereits die ersten Autofahrer ertappt, die während der Fahrt ihr Smartphone nutzten. Die Konsequenzen sind drastisch: Die Palette reicht vom Abzug von fünf Punkten über eine Geldstrafe von 250 Euro bis hin zum sofortigen Entzug des Führerscheins für mindestens 15 Tage, in schweren Fällen sogar bis zu zwei Monaten.

Doch damit nicht genug: Auch Fahrer von E-Scootern müssen sich auf strengere Regeln einstellen. Seit Montag wurden bereits Verstöße gegen die Helmpflicht und die Versicherungspflicht geahndet.

Verschärft die Stadt selbst die Regeln, gibt es meist eine Übergangszeit, in der die Stadtpolizei zunächst die Bürger eher informiert, anstatt sofort Strafen auszustellen. In diesem Fall handelt es sich allerdings um eine Gesetzesänderung auf nationaler Ebene. Mit Inkrafttreten des neuen Verkehrskodexes müssen Übertretungen auch geahndet werden.

Das unterstreicht auch der Kommandant der Stadtpolizei Bozen, Fabrizio Piras laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige: “Am Wochenende mussten wir uns um viele andere Dinge kümmern. Am Weihnachtsmarkt herrschte ein großes Touristenaufkommen, ein Fußballspiel stand an, außerdem fand eine Pro-Palästina-Demo statt.“ Trotzdem war die Stadtpolizei wachsam. „Die Bozener müssen verstehen: Am Steuer gehört das Handy ausgeschaltet.“

Piras weist außerdem darauf hin, dass viele E-Scooter-Fahrer noch nicht über die neuen Vorschriften informiert seien. Das könnte sich jedoch rasch ändern. Wer ohne Helm oder Versicherung unterwegs ist, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.