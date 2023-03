Mit dem Spaten in die Schlacht

Moskau/Kiew – Über ein Jahr dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun schon an. Für Kriegspräsident Wladimir-Putin und sein Militär kann der Verlauf nicht zufriedenstellend sein. Nachrichten vom Schlachtfeld deuten nun darauf hin, dass Russlands Militärkraft auf einem Tiefpunkt angelangt ist. Es könnte sich eine neue Chance für die Ukraine auftun.

Wegen Munitionsmangel haben russische Reservisten nämlich mit einfachsten Werkzeugen und bloßen Händen zu kämpfen, so die Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums. Demzufolge müssen russische Soldaten für den Nahkampf Spaten verwenden.

Aus Berichten mobilisierter russischer Reservisten gehe hervor, dass Soldaten den Befehl erhalten haben, ukrainische Stellungen nur mit “Schusswaffen und Spaten” anzugreifen. Das steht in der nachrichtendienstlichen Einschätzung der Briten vom 5. März zur Lage in der Ukraine. Die Schaufeln werden offenbar nicht nur zur Aushebung von Schützengräben verwendet: “Bei den Spaten handelt es sich wahrscheinlich um Schanzwerkzeuge, die im Nahkampf eingesetzt werden.”

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 March 2023

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 5, 2023