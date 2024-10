Mit Messer auf Drogensüchtigen eingestochen

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Montagvormittag nach umfangreichen Ermittlungen den 45-jährigen Nigerianer I. C. aufgespürt und aufgrund eines Vollstreckungsbefehls der Bozner Staatsanwaltschaft verhaftet. Der Mann ist mehrfach vorbestraft und obdachlos. Außerdem verfügt er über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung.

Der Mann war in der Vergangenheit rechtskräftig zu einer fünfjährigen Haftstrafe wegen schwerer Beleidigung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen Verstoßes gegen die Ausweispflicht verurteilt worden. Die Taten wurden im Jahr 2020 begangen.

Der 45-Jährige hauste in behelfsmäßigen Zelten am Eisackufer und versteckte sich dort. Nun hat ihn die Polizei ins Bozner Gefängnis überstellt.

In der jüngeren Vergangenheit war I. C. mehrfach wegen erschwerten Diebstahls und Hehlerei angezeigt worden. Ende letzten Jahres war er sogar unter Arrest gestellt worden, nachdem er auf einen Drogenabhängigen mit einem Messer eingestochen hatte. Dieser hatte sich in sein Lager geschlichen, um an Rauschgift zu kommen.

Aufgrund seiner kriminellen Vorgeschichte und seines irregulären Aufenthaltsstatus hat Quästor Paolo Sartori ein Dekret zur Abschiebung des Mannes unterzeichnet.