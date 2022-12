„Mit oder gar nicht!“ – Aktion zum Welt-Aids-Tag

Bozen – Anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember macht Young+Direct, die Jugendberatung des Südtiroler Jugendrings, auch heuer wieder auf das Thema HIV und AIDS aufmerksam.

„Mit oder gar nicht!“ ist erneut das Motto, unter dem am Donnerstag, 1. Dezember zwischen 12.30 und 14.30 Uhr am Sitz von Young+Direct in der Goethe-Straße 42 in Bozen Gratis-Kondome verteilt werden. Und natürlich wird auch Informationsmaterial zu HIV und AIDS bereitliegen.

Die Fortschritte in der medikamentösen Therapie haben eine HIV-Infektion inzwischen zu einer chronischen Krankheit gemacht. Trotzdem ist sie noch immer unheilbar und weiterhin ein Problem für die öffentliche Gesundheit. Gerade junge Menschen sind sich der Ansteckungsgefahr kaum bewusst. Laut dem Obersten Institut für Gesundheit (ISS) ist die Infektionsrate bei den 25- bis 29-Jährigen in Italien am höchsten.

„Umso wichtiger ist es, Jugendliche rechtzeitig über die Themen HIV, AIDS und auch andere sexuell übertragbare Krankheiten zu informieren und diese immer wieder neu ins Bewusstsein zu rücken“, sagt Michael Reiner, der Leiter der Jugendberatung Young+Direct. „Wir tun das laufend im Rahmen unserer Workshops an Schulen und ganz gezielt eben auch am jährlichen Welt-AIDS-Tag“, erklärt Reiner weiter.

„Hier geht es um den Schutz der eigenen Gesundheit und der des anderen. Es gilt also, jeder Gleichgültigkeit entgegenzuwirken“, bemerkt auch die Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings Tanja Rainer. Und nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sich klar dafür ausspricht, dass die Empfehlung, Kondome zu verwenden, Grundpfeiler der HIV-Prävention bleibe und nichts an Aktualität verloren habe, „wollen wir damit unseren Beitrag zur Gesundheitsaufklärung rund um das wichtige Thema der sexuell übertragbaren Krankheiten leisten“, so Rainer abschließend.