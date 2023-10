Mittelmeer-Tief schaufelt wieder Regen nach Südtirol

Bozen – In Südtirol werden in den nächsten Stunden wieder teils kräftige Niederschläge erwartet. Laut Landesmeteorologen Dieter Peterlin spricht von einem kräftigen Mittelmeertief, das im Anmarsch sei.

Besonders von Montagabend und in der Nacht auf Dienstag werden in weiten Teilen Südtirols heftige Regenfälle erwartet. Südtirolweit erwartet Peterlin 30 bis 60 l/m² Niederschlag mit Spitzen in den Südstaulagen von 100 l/m².

Die Schneefallgrenze sinkt teilweise unter 2.000 Meter.

Das Wetter am Montag

Mit einer stürmischen Südströmung stauen sich sehr feuchte Luftmassen an der Alpensüdseite. Der Montag verläuft stark bewölkt und im Tagesverlauf beginnt es von Süden her zu regnen. Spätestens am Abend und in der Nacht auf Dienstag regnet es verbreitet und teils ergiebig.

Vorübergehende Wetterbesserung

Der Dienstag beginnt noch vielerorts regnerisch. Die Schneefallgrenze sinkt teilweise unter 2.000 Meter. Am Nachmittag kommt es zu einer Wetterbesserung.

Am Mittwoch, zu Allerheiligen, scheint verbreitet die Sonne mit ein paar harmlosen Wolkenfeldern.

Am Donnerstag nehmen die Wolken zu und im Tagesverlauf beginnt es erneut verbreitet zu regnen.

Am Freitag ist es zunächst unbeständig und regnerisch, am Nachmittag klingen die Niederschläge ab.

Vor 5 Jahren zog das Mittelmeertief „Vaia“ über die Alpen(südseite). Brachte zuerst drei Tage Dauerregen und zum Ende hin am 29. Oktober 2018 den Jahrhundersturm. Der Name „Vaia“ wurde von Vaia Jakobs über die Aktion @wetterpate der @FU_Berlin für Euro 199 (zzgl. MwSt) gekauft. pic.twitter.com/Nbe1KNvITr — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) October 27, 2023