Mittelmeertief bringt Südtirol Schnee

Bozen – Ein Mittelmeertief führt in Italien derzeit zu einem Wintereinbruch. Im Appenin schneit es, weil polare Kaltluft aus dem Norden auf das warme Mittelmeer getroffen ist. Ein Tief ist die Folge und das streift auch Südtirol.

Heute schneit es vor allem im oberen Pustertal, den Dolomitentälern und in der Ortlergruppe, hier sind rund 20 Zentimeter Neuschnee möglich. Die Schneefallgrenze liegt auf 600 bis 800 Meter.

In den nächsten Stunden werden die Schneefälle im oberen Pustertal, in den Dolomitentälern und in der Ortlergruppe stärker. In der Nacht vorübergehend nachlassend, bevor es hier morgen wieder leicht schneit. pic.twitter.com/r9tPASN033

— Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 23, 2023