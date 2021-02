Mittewald: Drei Personen von Auto angefahren

Mittewald – In Mittewald bei Franzensfeste ist am Montag in der Früh zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden drei Personen teils schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich um 6.40 Uhr auf der Straße zwischen Mittewald und Franzensfeste.

Zwei Personen zogen sich schwere Verletzungen zu. Eine weitere Person wurde mittelschwer verletzt.

Die Unfallopfer wurden vom Notarzt und dem Team des Weißen Kreuzes erstversorgt und im Anschluss vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus Brixen bzw. in das Krankenhaus Bozen gebracht. Eine der verletzten Personen erlitt ein Polytrauma und musste intubiert werden.

Die Carabinieri führen die Unfallermittlungen.

Ebenso im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Mittewald.