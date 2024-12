Mobbing, Cybermobbing und Gewalt gegen Frauen: Carabinieri treffen Schüler

Von: mk

St. Ulrich – Die Carabinieri von St. Ulrich in Gröden setzen sich weiterhin für die Förderung einer Rechtskultur bei jungen Menschen ein: Ein Treffen mit den Schülern des Internats „Assudei“ über Mobbing, Cybermobbing und Gewalt gegen Frauen

St. Ulrich – Die Carabinieri haben am Donnerstag im Rahmen eines Treffens rund 80 Schüler des Internats “Assudei” in St. Ulrich in Gröden über Themen wie Mobbing, Cybermobbing und insbesondere Gewalt gegen Frauen informiert.

Die jungen Zuhörer zeigten sich aufmerksam. Ziel der Ordnungshüter war, die Schüler für unterschiedliche Formen von Gewalt und deren Bekämpfung zu sensibilisieren, insbesondere von Gewalt gegen Frauen.

Die Carabinieri informierten unter anderem über Alarmsignale, um die Anzeichen von körperlicher und psychischer Gewalt zu erkennen. Außerdem betonten sie die Bedeutung unterstützender Netzwerke, die Opfern von Gewalt zur Seite stehen.

Hingewiesen wurde außerdem darauf, dass Gewalt gegen Frauen nicht nur körperliche Übergriffe umfasst, sondern auch emotionale, psychologische und wirtschaftliche Misshandlungen.

Die Ordnungshüter versuchten, den Schülern einen Sinn für Respekt vor Unterschieden zu vermitteln und sie für den Kampf gegen jede Form von Diskriminierung und Unterdrückung zu sensibilisieren. Die Schüler hatten die Möglichkeit, sich bei den Carabinieri ach darüber zu informieren, wie man sich in Gewaltsituationen verteidigen oder wie man einschreiten kann, wenn man jemanden vor Gewalt schützen will. Auch die Situation beim Erstatten einer Anzeige wegen Gewalt wurde besprochen.

Das Treffen ist Teil eines langfristigen Programms an Schulen, das vom Generalkommando der Carabinieri in Rom in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium ins Leben gerufen wurde.