Mord an Barbara Rauch: 24 Jahre Haft gefordert

Eppan – Nach dem Mord an Barbara Rauch am 9. März 2020 in Eppan wird heute ein Urteil erwartet. Für den mutmaßlichen Täter hat die Anklage eine Haftstrafe von 24 Jahren beantragt, berichtet Alto Adige online.

Die 28-Jährige war in ihrem Weinlokal in Eppan mit 17 Messerstichen getötet worden. Der 25-jährige Lukas Oberhauser aus Terlan wurde darauf wegen Mordes verhaftet.

Bereits im Vorfeld war er wegen Stalkings verurteilt worden. Der Staatsanwaltschaft zufolge werden die drei Erschwernisgründe, die eine lebenslange Haftstrafe zur Folge hätten, von den allgemein mildernden Umständen ausgeglichen.

Zu den Erschwernisgründen zählt der Umstand, dass die Tat geplant war, die besondere Grausamkeit und die verminderte Möglichkeit der jungen Frau, sich zu verteidigen.