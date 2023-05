Mord an Laura Perselli und Peter Neumair: Jetzt kommt das Berufungsverfahren

Bozen – Benno Neumair sitzt wegen Mordes an seinen Eltern Laura Perselli und Peter Neumair sowie aufgrund der Beseitigung ihrer Leichen im Bozner Gefängnis. Im Oktober 2022 wurde er vom Bozner Schwurgericht für schuldig befunden worden und zu lebenlanger Haft verurteilt. Nun kommt es zum Berufungsverfahren.

Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, steht der Termin fest: Am 15. September tritt in Bozen das Berufungsschwurgericht zusammen, um über den Rekurs von Benno Neumairs Verteidigern Flavio Moccia und Angelo Polo gegen das Urteil in erster Instanz zu befinden.

Am 4. Jänner 2021 hatte Benno Neumair bekanntlich seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair, beide Lehrer, in der Familienwohnung ermordet und deren Leichen beseitigt. Die leblosen Körper waren erst Wochen später nach einer aufwändigen Suche im Flussbett der Etsch gefunden worden.

Der 32-Jährige hatte zunächst versucht, die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken, dann aber ein Geständnis abgelegt.