Mord an Marianne Obrist: 30 Jahre Haft bestätigt

Bozen – Badr Rabih aus Marokko ist vom Bozner Berufungsschwurgericht wegen des Mordes an seiner 39-jährigen Freundin Marianne Obrist zu 30 Jahren Haft verurteilt worden, berichtet das Tagblatt Dolomiten. Der 35-Jährige muss sich dafür verantworten, seine Lebensgefährtin am 21. August 2017 in der gemeinsamen Wohnung in Milland getötet zu haben.

Drei Stunden hat das Gericht am Dienstag beraten, dann stand die Entscheidung fest: Das Urteil aus erster Instanz wurde bestätigt.

Badrs Vater Mostafa Rabih reagierte mit Fassungslosigkeit auf die Entscheidung.

