Mordfall Luise: Rache als Motiv?

Freudenberg – Heute hat der Unterricht an der Esther-Bejarano-Gesamtschule in Freudenberg langsam wieder begonnen. Drei leere Stühle in der Klasse 7d sind die stummen Zeugen des fürchterlichen Vorfalls, der nicht nur in Deutschland für Entsetzen sorgt.

Es sind die Plätze der zwölfjährigen Luise sowie der beiden Täterinnen im Alter von zwölf und 13 Jahren. Die Freundinnen haben Luise mit über 30 Messerstichen in einem Waldstück ermordet. Die Ermittler sprechen von einer “Übertötung”.

Die Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Tagen gemeinsam mit Psychologen und Fachleuten Gespräche geführt, um das Unfassbare zu verarbeiten.

Racheakt

Indes kommen immer mehr schreckliche Details des brutalen Mordfalls ans Tageslicht: So schreibt etwa die “Bild”, dass Luise von ihren einstigen besten Freundinnen gemobbt und schikaniert wurde. Sie hatte sich diesbezüglich Erwachsenen anvertraut. Womöglich musste sie aus Rache dafür sterben, so der Verdacht. Die früheren Freundinnen könnten dies als Verrat gewertet haben. Unklar ist, warum sich Luise trotz des Mobbings mit ihnen traf.

Am Samstag besuchte die zwölfjährige Luise jedenfalls ihre 13-jährige Freundin. Später kam dann das andere zwölfjährige Mädchen und spätere Komplizin hinzu. Gemeinsam gingen die Mädchen in den nahen Wald. Dort soll die 13-Jährige die jüngere Freundin gezwungen haben, ihr beim Mord zu helfen. Unklar ist, ob die Tat im Affekt geschah oder ob Luise in einen Hinterhalt gelockt wurde.

Eiskalte Lügen

Damit nicht genug: Nach der Tat rief die 13-Jährige bei Luises Eltern an und tischte ihnen eine Lügengeschichte auf. Darin behauptet sie, dass Luise sich am späten Nachmittag auf den Heimweg begeben habe. Später rief sie mehrfach die Nummer von Luise an und gab vor, sich Sorgen zu machen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt genau wusste, dass Luise erstochen im Wald lag.

Doch das Lügenkonstrukt hielt den Ermittlungen der Polizei nicht lange stand. Am Montag gestanden die früheren Freundinnen von Luise schließlich den Mord.

Weil die Täterinnen mit unter 14 Jahren nicht schuldfähig sind, wird es keinen Prozess geben.

In Freudenberg herrscht Entsetzen über die Tat. Das Mitgefühl mit der Familie des Opfers ist überwältigend.