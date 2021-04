Mordfall Riffeser: Urteil gegen Beutel im Berufungsverfahren bestätigt

Bozen – Johannes Beutel aus Vorarlberg ist im vergangenen Jahr in Bozen in erster Instanz wegen des Mordes an seiner 34-jährigen Frau Alexandra Riffeser zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Am Dienstag wurde dieses Urteil vom Berufungsschwurgericht bestätigt.

Medienberichten zufolge wollte die Verteidigung die Haftstrafe auf fast die Hälfte reduzieren. Doch die Anklage in Gestalt von Generalstaatsanwalt Markus Mayr lehnte das ab und forderte die Bestätigung des Urteils erster Instanz. So kam es dann auch: Das Gericht bestätigte die Haftstrafe von 30 Jahren.

Das letzte Wort ist damit noch nicht gesprochen: Die Anwälte von Johannes Beutel, der sich derzeit mit Benno Neumair eine Gefängniszelle teilt, haben Berufung vor dem Kassationsgericht angekündigt.