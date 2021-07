Mordfall von Bruneck: Kozlowski bittet Hinterbliebene um Entschuldigung

Bruneck – Oskar Kozlowski, der mutmaßliche Täter im Mordfall von Bruneck, bleibt in Haft. Das hat der Haftrichter nach dem Garantieverhör am Samstagvormittag verfügt.

Dem 23-Jährigen wird angelastet, am vergangenen Mittwoch den 30-jährigen Maxim Zanella in dessen Wohnung in Bruneck getötet zu haben. Laut Autopsie war ein einziger Messerstich in den Hals tödlich. Abwehrverletzungen wurden nicht festgestellt.

Koslowski habe heute im Gerichtssaal auf alle ihm gestellten Fragen geantwortet, erklärte sein Anwalt Andreas Leiter in einer anschließenden Stellungnahme gegenüber Reportern. Dabei habe er auch Aussagen getätigt, die nicht zu seinem Vorteil seien. Außerdem habe er die Angehörigen um Entschuldigung gebeten und seine Absicht zum Ausdruck gebracht, mit den Ermittlern zusammenarbeiten zu wollen. Gleichzeitig wisse der 23-Jährige, dass eine Entschuldigung die Tat nicht ungeschehen machen könne.

Nach wie vor unklar ist laut Alto Adige online das Motiv für die Tat.