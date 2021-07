Mordfall Zanella: Messerstich traf Halsschlagader

Bozen – Am gestrigen Freitag wurde die Autopsie am Leichnam des getöteten Maxim Zanella (30) durchgeführt. Dabei wurde das bestätigt, was bereits angenommen worden war: Der 30-Jährige wurde durch einen einzigen Messerstich in den unteren Halsbereich getötet. Die Klinge durchdrang die Halsschlagader und der junge Mann ist in der Folge verblutet.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sind scheinen keine weiteren Verletzungen im Autopsie-Bericht auf. Auch aktive oder passive Abwehrverletzungen sind nicht festgestellt worden. Ein toxikologisches Gutachten ist in Ausarbeitung.

Weiterhin unklar sind die Hintergründe sowie das Motiv für die Bluttat. Der mutmaßliche Täter, der 23-jährige Oskar Koslowski, wird heute vom Haftrichter im Rahmen des Garantieverhörs angehört. Zunächst schien es so, als ob er auf die Fragen des Richters antworten wollte. Ob er aber tatsächlich eine Aussage macht, ist aber noch nicht sicher, da seine Familie einen neuen Verteidiger beauftragt hat.

Zanella war in der Nacht auf Mittwoch in seiner Wohnung in Bruneck tot aufgefunden worden.