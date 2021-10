Mordversuch in Gröden

Wolkenstein – In der Nacht auf Sonntag ist es in Wolkenstein zu einem Mordversuch gekommen. Ein Mann soll in das Haus seines Bruders eingedrungen sein und ihm mehrere Messerstiche versetzt haben. Laut Alto Adige online wurde das Opfer mit schweren Verletzungen ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Der Mann soll sich ersten Erkenntnissen zufolge nicht in Lebensgefahr befinden.

Medienberichten zufolge hat der Angreifer auch seine Schwägerin verletzt. Er wollte sie offenbar mit Pfefferspray außer Gefecht setzen. Die Frau konnte allerdings das Weite suchen und schaffte es, Alarm zu schlagen. Auch sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Der mutmaßliche Täter wurde von den Carabinieri verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt. Das Tatmotiv ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.