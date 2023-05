Motorradfahrer aus Deutschland in SÃ¼dtirol schwer verunglÃ¼ckt

Sarntal – Im Sarntal ist am Donnerstagvormittag ein Motorradfahrer aus Deutschland schwer verunglückt.

Der 60-Jährige kam auf der Straße von Wangen in Richtung Sarntal in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Bach, der darunter vorbeiführt.

Der Deutsche zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Andere Mitglieder aus seiner Motorradgruppe alarmierten den Notruf.

Der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Weiße Kreuz, der Bergrettungsdienst aus dem Sarntal, die Freiwillige Feuerwehr von Sarnthein und die Gemeindepolizei Sarnthein standen im Einsatz.

Die Einsatzkräfte führten die Bergung und Erstversorgung durch und brachten den Patienten ins Krankenhaus nach Bozen.