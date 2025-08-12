Aktuelle Seite: Home > Chronik > Motorradunfall in Klausen: 18-Jähriger verletzt
Aiut Alpin Dolomites im Einsatz

Motorradunfall in Klausen: 18-Jähriger verletzt

Dienstag, 12. August 2025 | 17:48 Uhr
aiut-alpin-dolomites-9-8-2015-3-groß
Aiut Alpin Dolomites
Von: mk

Klausen – Auf der Grödner Straße in Klausen hat sich am Dienstag um 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 18-jähriger Einheimischer wurde verletzt.

Ersten Informationen zufolge waren in den Unfall zwei Motorräder verwickelt. Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang.

Der 18-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Brixner Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Flugretter vom Aiut Alpin Dolomites sowie die Freiwillige Feuerwehr von Albions, die die Unfallstelle räumte.

Bezirk: Eisacktal

