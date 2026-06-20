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Pelikan 1 rückt ins Eggental aus

Motorradunfall: Lenker wird 25 Meter durch die Luft geschleudert

Samstag, 20. Juni 2026 | 18:18 Uhr
Pelikan1c_©HELI
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Von: mk

Deutschnofen – Im Eggental hat sich am Samstagvormittag ein Motorradunfall ereignet. Der 27-jährige Lenker hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte gegen die Leiplanken. Dabei wurde er rund 25 Meter durch die Luft geschleudert.

Der Unfall hat sich gegen 10.30 Uhr auf der Straße zwischen Deutschnofen und Petersberg ereignet. Das Weiße Kreuz rückte zum Unfallort aus.

Die Verletzungen des 27-Jährigen wurden als mittelschwer eingestuft. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.

Auch die Freiwillige Feuerwehr von Deutschnofen stand im Einsatz.

Bezirk: Bozen, Salten/Schlern

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