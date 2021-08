Mühlwald: Mure verschüttet beinahe Personen – Höfe evakuiert

Mühlwald – In Mühlwald haben sich am Freitag mehrere Muren gelöst. Gegen 17.45 Uhr ist es zum ersten Murenabgang am Grabenbach gekommen. Mehrere Brücken in Richtung Bergerhof und unterhalb des Mairhofs wurden verlegt.

Mehrere Höfe und Wohnhäuser waren abgeschnitten.

Ein zweiter, größerer Murenabgang ereignete sich während der Aufräumarbeiten gegen 21.30 Uhr. Die Brücke neben dem Untergassenhof wurde verlegt.

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr. Mehrere Bauunternehmen stellten Bagger und Lkw bereit. Beim zweiten Murenabgang wären beinahe Personen verschüttet. Mehrere Wohnhäuser wurden evakuiert.

Mit dem Hubschrauber und mit Drohnen wurden Kontrollflüge absolviert. Auch ein Lokalaugenschein wurde durchgeführt. Derzeit werden die Brücken freigeräumt und das Material abtransportiert.

Die Lage wird derzeit gemeinsam mit dem Amt für Wildbachverbauung kontrolliert. Dass sich weitere Muren lösen, bleibt nicht ausgeschlossen.