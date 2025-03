Müllsammelaktion im Biotop Falschauer

Von: lup

Lana – Am 15. März 2025 trafen sich mehr als 20 hochmotivierte Freiwillige im Naturschutzgebiet Falschauermündung, um Müll zu sammeln. In Absprache mit dem Amt für Natur wurde von den Organisatoren der Aktion bewusst das linke Flussufer im Natura-2000-Gebiet ausgewählt. „Es handelt sich dabei um eine besondere Ruhezone für Tiere und Pflanzen, welche öffentlich nicht zugänglich ist“, erklärte Patrick Egger, Pate des Biotops. Leo Hilpold bestätigte, dass diese Müllsammelaktion im Einklang mit den Managementzielen des Natura-2000-Gebiets „Biotop Falschauer“ steht und zur Aufwertung der Lebensräume beiträgt.

Von den beiden ehrenamtlichen Umweltgruppen Etschtal und AmUm-MeranO wurde diese Biotoppflegeaktion erstmalig als Gemeinschaftsprojekt durchgeführt. Sieben Kinder befüllten gemeinsam mit den Erwachsenen in zwei Stunden zehn Müllsäcke mit Dosen, Flaschen, Zigarettenkippen und Plastikflaschen; ja, sogar alte LKW-Reifen wurden geborgen. „Plastikmüll in der Natur wird nicht abgebaut, sondern zerfällt in feine Mikroplastikpartikel, die sich im Boden und in Gewässern ansammeln. In den weggeworfenen Glasflaschen und Angelschnüren könnten sich Tiere verfangen und sterben“, wissen die engagierten Umweltschützer. Die Müllsäcke wurden noch am selben Tag vom Zuständigen der Gemeinde Lana abgeholt und entsorgt.