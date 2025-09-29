Aktuelle Seite: Home > Chronik > Münchner stürzt am Maiser Waalweg ab
Bergrettungseinsatz 

Münchner stürzt am Maiser Waalweg ab

Montag, 29. September 2025 | 09:49 Uhr
Maiser Waalweg Bergung
Bergrettungsdienst Meran
Schriftgröße

Von: luk

Riffian/Meran – Zu einem fordernden Einsatz wurden die Bergretter von Meran am Sonntagmittag gerufen. Auf dem beliebten Maiser Waalweg bei Riffian war ein 43-jähriger Urlauber aus München vom Weg abgekommen. Der Mann stürzte zunächst über eine niedrige Mauer und rutschte anschließend mehrere Meter einen Hang hinunter.

Dabei zog er sich Verletzungen an der Schulter sowie am Sprunggelenk zu und war nicht mehr in der Lage, den Rückweg aus eigener Kraft anzutreten.

Sieben Bergretter rückten aus und sicherten den Verunfallten. Rund eine Stunde dauerte die aufwendige Bergung, ehe der Verletzte zurück zum Beginn des Waalweges gebracht werden konnte. Von dort aus wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Meran gebracht.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
33
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Kommentare
32
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Kommentare
27
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
17
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
Trump ordnet Einsatz von Militär in US-Großstadt Portland an
15
Trump ordnet Einsatz von Militär in US-Großstadt Portland an
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 