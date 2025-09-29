Münchner stürzt am Maiser Waalweg ab

Von: luk

Riffian/Meran – Zu einem fordernden Einsatz wurden die Bergretter von Meran am Sonntagmittag gerufen. Auf dem beliebten Maiser Waalweg bei Riffian war ein 43-jähriger Urlauber aus München vom Weg abgekommen. Der Mann stürzte zunächst über eine niedrige Mauer und rutschte anschließend mehrere Meter einen Hang hinunter.

Dabei zog er sich Verletzungen an der Schulter sowie am Sprunggelenk zu und war nicht mehr in der Lage, den Rückweg aus eigener Kraft anzutreten.

Sieben Bergretter rückten aus und sicherten den Verunfallten. Rund eine Stunde dauerte die aufwendige Bergung, ehe der Verletzte zurück zum Beginn des Waalweges gebracht werden konnte. Von dort aus wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Meran gebracht.