Mutmaßlicher Schlepper am Brenner verhaftet

Brenner – Polizeibeamte des Kommissariats am Brenner haben auf der Staatsstraße zwischen Brenner und Gossensaß einen Pkw kontrolliert der in Richtung Süden unterwegs war. Am Steuer saß ein 31-jähriger Pakistaner, der sich nun wegen Schlepperei verantworten muss.

Im Wagen befanden sich nämlich fünf weitere Personen, die aus Indien stammten. Keiner von ihnen verfügte über eine reguläre Aufenthaltsgenehmigung. Der 31-Jährige wurde verhaftet.

Er selbst ist zwar in Italien ordnungsgemäß ansässig, gilt derzeit aber als arbeitslos. Der Mann hatte eine größere Geldsumme in bar bei sich, die beschlagnahmt wurde.

Außerdem wurde er wegen eines Verstoßes gegen den Straßenkodex zu einer Geldstrafe verdonnert: Er hatte eine Person mehr transportiert, als es für seinen Pkw eigentlich erlaubt ist. Auch seinen Wagen hat die Polizei beschlagnahmt.

Die Inder wurden hingegen zurück nach Österreich gebracht. Für den 31-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.