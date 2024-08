Mutter und zwei Mädchen im Bezirk Tulln tot aufgefunden

Von: apa

In einem Einfamilienhaus in einer Gemeinde mit rund 1.200 Einwohnern im Bezirk Tulln in Niederösterreich sind am Mittwochnachmittag eine 29-jährige Mutter und zwei Mädchen im Alter von fünf und acht Jahren tot aufgefunden worden. Laut Stefan Pfandler, dem Leiter des Landeskriminalamts, wurde im Umfeld auch eine Schusswaffe entdeckt und sichergestellt. Ermittlungen zu den Todesursachen und den Hintergründen waren in den Abendstunden im Gange.

An Ort und Stelle waren die Tatortgruppe und Beamte des Bereichs Leib und Leben des Landeskriminalamts. Befragungen und Vernehmungen wurden durchgeführt.

Erwartet wurde in der Gemeinde im Bezirk Tulln am Mittwoch auch noch ein Gerichtsmediziner. Mit dessen Hilfe sollte auch der Tathergang rekonstruiert werden. Befassen werde man sich zudem naturgemäß mit der Schusswaffe – “ob sie eingesetzt wurde und wie”, sagte Pfandler zur APA.

(S E R V I C E – Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)