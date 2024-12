Mysteriöse Krankheit x im Kongo ist schwere Malaria

Von: APA/Reuters

Bei einer bisher mysteriösen Erkrankung in einer abgelegenen Region der Demokratischen Republik Kongo handelt es sich nach Einschätzung der Behörden um eine schwere Form der Malaria. “Das Rätsel ist endlich gelöst”, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Es handle sich um schwere Malaria in Form einer Atemwegserkrankung.

Demnach spielte auch die Unterernährung der Erkrankten eine Rolle. Bei dem Ausbruch in der Provinz Kwango waren nach Behördenangaben im November 143 Menschen ums Leben gekommen.