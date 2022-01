Mysteriöser Sabotageakt am Bahnhof Bozen

Bozen – Die Digos (Abteilung für allgemeine Ermittlungen und Sonderoperationen der Staatspolizei) ermittelt nach einem beunruhigenden Vorfall am Bahnhof von Bozen. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, haben bislang Unbekannte in der Nacht auf Samstag einen Sabotageakt an den elektrischen Systemen des Bahnhofs verübt. Konkret wurde eine elektronische Steuereinheit auf Gleis 18 im Norden des Bahnhofsgeländes beschädigt. Es handelt sich um eine Zone, die nicht videoüberwacht ist.

Bemerkt wurde der Schaden von den Bahnarbeitern, da ein Rangieren der Züge in dem Bereich nicht mehr einwandfrei funktionierte. Als die Techniker nach der Ursache suchten, fanden sie vier herausgerissene Kabel an der Steuereinheit vor. Die beschädigte Elektronik hat den regulären Bahnbetrieb auf der Brennerlinie nicht beeinträchtigt. Gleis 18 wird für das Rangieren von Zügen auf dem Bahnhof für einen Gleiswechsel verwendet oder wenn die Züge in die Anlage für das Waschen fahren müssen.

Dennoch wird der Vorfall ernst genommen und als Sabotageakt eingestuft. Die auf Terror- und Extremismusbekämpfung spezialisierte Digos hat die Ermittlungen aufgenommen – auch wenn sich diese bislang als mühsam erweisen. An der beschädigten Stelle wurde kein Hinweis auf mögliche Täter gefunden – wie etwa ein Bekennerschreiben. Außerdem erschwert die Abwesenheit von Überwachungskameras in dem Bereich des Bahnhofgeländes die Suche nach den Tätern. Dennoch prüft die Digos die Aufnahmen aller anderen Überwachungskameras im und am Bahnhof, mit der Hoffnung, mögliche Verdächtige ausmachen zu können. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter über die Abläufe auf dem Bahnhof Bescheid wussten.