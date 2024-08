Mysteriöser Tod von Aaron Engl: Spurensicherung untersucht zweites Auto

Von: luk

Terenten – Die kleine Gemeinde Terenten, mit 1.800 Einwohnern, steht nach wie vor unter Schock: Die tragischen und rätselhaften Umstände des Todes von Aaron Engl (24), werfen viele Fragen auf. Während am Samstagnachmittag um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche des Pusterer Dorfes die Beerdigung stattfindet, bleibt die zentrale Frage unbeantwortet: „Wie ist Aaron zu Tode gekommen?“

Aaron Engl, ein selbstständiger Forstarbeiter, wurde bekanntlich am vergangenen Sonntagmorgen tot auf einer Wiese aufgefunden. Der Fundort liegt auf etwa 1.600 Metern Höhe. Das Opfer wies eine tiefe, tödliche Verletzung am Hals auf, die von einer Motorsäge stammen könnte, die in der Nähe des Körpers entdeckt wurde. Die Polizei beschrieb den Zustand des Leichnams als „halb enthauptet“.

Ermittlungen und Spekulationen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in verschiedene Richtungen. Ein mögliches Verbrechen wird nicht ausgeschlossen, jedoch auch nicht bestätigt. In den letzten Tagen gab es eine neue Entwicklung in dem Fall: Die Ermittler beschlagnahmten laut der Zeitung Alto Adige ein zweites Fahrzeug von Aaron, einen Audi Q5, den er außerhalb seiner Arbeitszeiten nutzte. Dieses Fahrzeug wird zusammen mit seinem Toyota Pajero von der Spurensicherung auf mögliche weitere Hinweise untersucht. Ziel ist es offenbar herauszufinden, ob Aaron an jenem Morgen allein unterwegs war oder ob eine zweite Person involviert war.

Sollten Spuren einer anderen Person im Fahrzeug gefunden werden, könnte dies neue Erkenntnisse bringen. Es bliebe jedoch dennoch unklar, ob es sich tatsächlich um ein Verbrechen handelt, da die Person möglicherweise Zeuge des Unglücks war und aus Angst oder Schock geflohen ist.

Ein Ort in Trauer

Aaron Engl hinterlässt eine trauernde Familie und eine Gemeinschaft, die von seinem plötzlichen Tod tief getroffen ist. Heute wird ihm die Gemeinde Terenten das letzte Geleit geben. Neben seiner Familie und engen Freunden werden auch seine ehemaligen Schulkollegen aus Vintl sowie Mitglieder der lokalen „Ranggl-Vereins anwesend sein. Die Kirche wird voller Trauernder sein, die sich von einem jungen Mann verabschieden, dessen Tod bislang viele Fragen aufwirft.