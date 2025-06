Nach Amoklauf von Graz wollen Parteien verstärkte Prävention

Von: apa

Die Oppositionsparteien im steirischen Landtag – SPÖ, Grüne, NEOS und KPÖ – übten am Samstag geschlossen Kritik an geplanten Kürzungen im Sozial- und vor allem im Gewaltpräventionsbereich sowie der Extremismusbekämpfung. Dies sei speziell nach dem Amoklauf von Graz gefährlich. Die Parteien wollen die Angelegenheit im Landtag thematisieren.

SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz sagte laut einer Aussendung am Samstag: “Wer nach einem Amoklauf bei Gewaltprävention und Extremismusbekämpfung den Rotstift ansetzt, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Diese Kürzungen sind brandgefährlich – für unsere Gesellschaft insgesamt und ein konkretes Sicherheitsrisiko für die Steiermark”, kritisierte der Klubchef die blau-schwarze Landesregierung. Gerade jetzt wäre ein entschlossener Ausbau von Gewaltprävention und der Kampf gegen jegliche Form von Extremismus das Gebot der Stunde.

“Zusammenhalt darf nicht zerschlagen werden”

Grünen-Klubchefin Sandra Krautwaschl bezog sich in ihrer Mitteilung am Samstag auf eine Aussage von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ): “Wer von Zusammenhalt redet, darf ihn nicht zerschlagen.” Während Kunasek in diesen gesellschaftlich zutiefst erschütternden Tagen den Zusammenhalt beschwöre, streiche seine Regierung im Hintergrund gerade jetzt massiv bei jenen Organisationen, die tagtäglich für diesen Zusammenhalt arbeiten. Es gehe um Fördermittel für Initiativen in den Bereichen Gewalt- und Extremismusprävention, Antidiskriminierung oder Integration. Man stehe in engem Austausch mit den betroffenen Organisationen und werde sich in der kommenden Woche ein genaues Bild über das Ausmaß der Kürzungen machen.

NEOS und KPÖ übten ebenfalls Kritik: Der pinke Klubchef im Landtag, Niko Swatek sprach von einem falschen Weg, bei Institutionen zu sparen, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig seien. Das verursache massive Folgekosten. Man brauche Investitionen in Zusammenhalt, nicht Rückschritte. Gleiches verlautete aus der KPÖ: Nach den tragischen Ereignissen vom 10. Juni in Graz hätten sich zahlreiche Vereine aus dem Sozialbereich an die Öffentlichkeit gewandt, sagte KPÖ-Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler. In besonders sensiblen Bereichen wie Integration, Gewaltprävention und Extremismusbekämpfung werde nun der Sparstift der Landesregierung angesetzt. “Wer nach den Ereignissen dieser Woche bei Gewaltprävention und Jugendarbeit streicht, hat wirklich nichts begriffen”, so Klimt-Weithaler.

Gewaltprävention ist systemrelevant

Die Debatte nahm am Samstag auch österreichweit Fahrt auf. Die Initiative Rat auf Draht, das Österreichische Jugendrotkreuz, die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit, die möwe und SOS-Kinderdorf appellierten für verstärkte Unterstützung im Bereich psychische Gesundheit, psychosoziale Beratung und Gewaltprävention, denn diese seien systemrelevant. So sagte etwa Rat-auf-Draht-Geschäftsführerin Nora Deinhammer, die Zahl der Beratungen sei in den vergangenen Tagen drastisch angestiegen. Viele Kinder und Jugendliche hätten große Angst, dass etwas Ähnliches an ihrer Schule oder im unmittelbaren Umfeld passieren könnte. SOS-Kinderdorf, seit 2014 Träger von Rat auf Draht, wies darauf hin, dass das Angebot vor allem durch Spenden finanziert werde. Doch das dürfe auf Dauer keine private Aufgabe bleiben. Das Österreichische Jugendrotkreuz wollte Präventionsangebote in Schulen und verbindliche Jugendarbeit gestärkt wissen.

Die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit und die möwe Kinderschutz forderten u. a., Kinder sollten ab der ersten Schulstufe qualitätsgesicherte und altersentsprechende Gewaltpräventionsworkshops zu den Themen gewaltfreie Kommunikation, beziehungsförderndes Verhalten, konstruktive Konfliktlösung, Medienkompetenz, Umgang bei Grenzverletzungen, Übergriffen und Mobbing und sexuelle Bedürfniswahrnehmung erhalten.