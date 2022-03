Nach Angriff mit dem Hammer: Brigitte Steger stirbt nach zehn Jahren

Luttach – Brigitte Steger aus Luttach ist tot. Zehn Jahre lang lag sie im Koma, nachdem ihr Ehemann Paul Johann Oberkofler im Jahr 2012 mit einem Hammer auf sie eingeschlagen hatte. Die Frau war damals 42 Jahre alt und Mutter von drei Kindern.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hat der 56-jährige Ehemann im Jahr 2016 Suizid begangen, nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass das Kassationsgericht in Rom das Urteil in der zweiten Instanz annulliert hatte. Oberkofler hatte sich in einer psychiatrischen Einrichtung befunden.

Im Berufungsverfahren war seine Haftstrafe von 18 auf zehn Jahre reduziert worden. Mit der Entscheidung der Kassation hätte Oberkofler erneut ins Gefängnis gehen und auf ein neues Urteil des Berufungsgerichts in Trient warten müssen.

Brigitte Steger ist seit dem Angriff nicht wieder aus dem Koma aufgewacht. Sie war in einer spezialisierten Einrichtung in Südtirol behandelt worden.