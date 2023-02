Nach Balkonsturz: Zwölfjähriger in Bozen operiert

St. Johann/Bozen – Wie berichtet, ist in St. Johann im Ahrntal am Sonntag gegen 8.30 Uhr ein zwölfjähriger Bub von einem Balkon im zweiten Stockwerk eines Hotels gestürzt und hat schwerste Verletzungen davon getragen. Der Junge ist noch am selben Tag am Bozner Krankenhaus operiert worden.

Ersten Informationen zufolge war das Kind aus Deutschland mit seinem Lehrer und der Schulklasse unterwegs.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Carabinieri, ein Rettungstransportwagen, die Bergrettung und die Notfallseelsorge.

Im Bozner Krankenhaus wurde der zwölfjährige einem komplizierten chirurgischen Eingriff unterzogen, um die inneren Blutungen zu stillen. Sein Gesundheitszustand wird von den Ärzten als kritisch eingestuft, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Das Kind ist auf den Asphalt geprallt. Die Notfallseelsorge betreute die Schulkameraden, die unter Schock standen.

Die Carabinieri ermitteln unterdessen in alle Richtungen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Sturz um einen Unfall handelt. Die Klassenkameraden wurden bereits einvernommen.

Der Vorfall hat sich gleich am Vormittag nach der ersten Nacht ereignet, nachdem die Schülergruppe im Ahrntal angekommen war.