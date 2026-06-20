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Die Exekutive bittet um Hinweise zum Banküberfall in Korneuburg

Nach Banküberfall in Korneuburg – Räuber weiter auf Flucht

Samstag, 20. Juni 2026 | 10:50 Uhr
Die Exekutive bittet um Hinweise zum Banküberfall in Korneuburg
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
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Von: apa

Nach dem Banküberfall in Korneuburg am Freitagnachmittag hat die niederösterreichische Polizei am Samstag neue Erkenntnisse mitgeteilt. Der dunkel gekleidete Täter war mit einer FFP2-Maske maskiert und flüchtete mit einem E-Scooter. Der Mann soll rund 1,75 Meter groß und zwischen 30 und 45 Jahre alt sein, er sprach Hochdeutsch ohne Dialekt oder Akzent. Vonseiten der Polizei wurde um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Die Bank am Korneuburger Hauptplatz ist gegen 14.10 Uhr Schauplatz eines Überfalls geworden. Der maskierte Mann sei zielstrebig am Empfangsschalter vorbei direkt in das Büro einer Angestellten gegangen, hieß es. Dort schloss er die Bürotür und nötigte die Frau zur Herausgabe des im Büro-Tresor verwahrten Geldes. Dieses verstaute der Täter in einer mitgebrachten Sporttasche. Danach zwang er die Mitarbeiterin, sich auf den Boden zu legen, in weiterer Folge schlug er mehrmals auf das Opfer ein. Die Frau wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Die Flucht mit der Beute in noch unbekannter Höhe trat der schlanke Mann mit einem E-Scooter an. Hinweise sollten an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-303333 gerichtet werden.

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