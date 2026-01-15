Nach nächtlicher Verfolgungsjagd: Polizisten und Flüchtiger aus Eisack gerettet

Von: luk

Bozen – Ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz hat in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte in Bozen beschäftigt. Kurz vor 4.00 Uhr morgens wurden die Wasserrettung alarmiert, um zwei Beamte der Staatspolizei sowie einen festgenommenen Mann zu bergen. Sie saßen auf einer kleinen Insel im Eisack an der Rombrücke fest.

Die drei Personen waren nach einer Verfolgungsjagd von der starken Strömung eingeschlossen worden und konnten das Ufer nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Laut Angaben der Einsatzkräfte machte die hohe Wasserführung des Flusses ein selbstständiges Zurückkehren unmöglich.

Die beiden Polizisten und der unterkühlte Mann, dessen Kleidung durchnässt war, konnten schließlich mit einem Schlauchboot der Wasserrettung Bozen sicher an Land gebracht werden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Allerdings zeigten alle drei leichte Symptome einer Unterkühlung.

Aus Vorsichtsgründen wurden die Geretteten zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Bozen gebracht. Der Einsatz konnte nach erfolgreicher Bergung rasch beendet werden.