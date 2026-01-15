Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nach nächtlicher Verfolgungsjagd: Polizisten und Flüchtiger aus Eisack gerettet
Sie saßen auf einer Insel im Fluss fest

Nach nächtlicher Verfolgungsjagd: Polizisten und Flüchtiger aus Eisack gerettet

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 08:04 Uhr
suedtiroler-wasserrettung-u2
Südtiroler Wasserrettung - Symbolbild
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz hat in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte in Bozen beschäftigt. Kurz vor 4.00 Uhr morgens wurden die Wasserrettung alarmiert, um zwei Beamte der Staatspolizei sowie einen festgenommenen Mann zu bergen. Sie saßen auf einer kleinen Insel im Eisack an der Rombrücke fest.

Die drei Personen waren nach einer Verfolgungsjagd von der starken Strömung eingeschlossen worden und konnten das Ufer nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Laut Angaben der Einsatzkräfte machte die hohe Wasserführung des Flusses ein selbstständiges Zurückkehren unmöglich.

Die beiden Polizisten und der unterkühlte Mann, dessen Kleidung durchnässt war, konnten schließlich mit einem Schlauchboot der Wasserrettung Bozen sicher an Land gebracht werden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Allerdings zeigten alle drei leichte Symptome einer Unterkühlung.

Aus Vorsichtsgründen wurden die Geretteten zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Bozen gebracht. Der Einsatz konnte nach erfolgreicher Bergung rasch beendet werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
67
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
35
Sicherer Job – leeres Sparschwein
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Kommentare
35
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Kommentare
30
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Schweizer wagen SUV-Fahrt auf Alpen-Fußweg – und bleiben stecken
Kommentare
24
Schweizer wagen SUV-Fahrt auf Alpen-Fußweg – und bleiben stecken
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 