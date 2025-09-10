Nach Regen und Schnee kehrt die Sonne zurück

Von: luk

Bozen – Während weite Teile Mittel- und Oberitaliens am Dienstag von schweren Unwettern heimgesucht worden sind, setzte am Mittwoch auch in Südtirol Niederschlag ein, jedoch in moderater Form. In Bozen begann es am Vormittag zu regnen.

In höheren Lagen Südtirols gab es hingegen Schneefall, wie etwa am Schnalstaler Gletscher auf 3.200 Metern Seehöhe.

Lange dauert die Regenperiode in Südtirol aber nicht an. Am frühen Nachmittag verkündete Landesmeteorologe Dieter Peterlin via “X” einen sonnigen Donnerstag: “Aktuell regnet es noch im ganzen Land, im Laufe des Nachmittags klingt der Regen von Westen her ab, in der Nacht noch einmal lokale Regenschauer. Morgen kehrt die Sonne zurück.”

Die Vorhersage bestätigt: Die Restwolken der nächtlichen Schauer lockern auf und danach wird es recht sonnig. Im Tagesverlauf entstehen einige Quellwolken mit höchstens einzelnen Regenschauern in den Dolomiten.

Ab Sonntag spätsommerlich

Am Freitag stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein, stellenweise sind im Laufe des Tages auch ein paar Regenschauer dabei.

Am Samstag ist es oft bewölkt, die Sonne scheint nur zeitweise und im Tagesverlauf muss man mit einigen gewittrigen Regenschauern rechnen.

Der Sonntag wird aus heutiger Sicht wieder sonniger mit Höchstwerten bis 26 Grad. Mit viel Sonnenschein geht es am Montag weiter.