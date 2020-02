Nach Südtirol-Urlaub mit Coronavirus infiziert

Gröden – Ein deutscher Urlauber aus Baden-Württemberg ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mann hatte seinen Winterurlaub erst kürzlich in einem Appartement in Gröden verbracht, berichtet Alto Adige online.

Der Mann hatte sich mit leichten Symptomen einer Grippe an ein Krankenhaus gewandt. Derzeit ist er in der Universitätsklinik in Heidelberg eingeliefert und befindet sich in Quarantäne.

Die Ärzte haben keine Informationen über seinen Gesundheitszustand verlauten lassen.

Der Mann ist vergangene Woche nach Hamburg gefahren und am Montag ganz normal zur Arbeit an der Universitätsklinik Eppendorf gegangen. Dort befürchtet man nun, dass sich 16 kleine Patienten und ihre Familien angesteckt haben können. Die Betroffenen befinden sich ebenfalls in Quarantäne.