Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nach Tod von Touristin in Gröden liegt Autopsieergebnis vor
Mitteilung der Staatsanwaltschaft

Nach Tod von Touristin in Gröden liegt Autopsieergebnis vor

Montag, 09. Februar 2026 | 11:27 Uhr
trauer Kerze sym schwarz Hintergrund Banner Vektor Tod Trauer
fotolia.de/pixelliebe
Schriftgröße

Von: mk

Gröden – Im Zusammenhang mit dem verdächtigen Tod einer Touristin in Gröden teilt die Bozner Staatsanwaltschaft mit, dass am 31. Januar die Obduktion der Leiche durchgeführt wurde.

Die Ergebnisse der autoptischen Untersuchung ermöglichen es, den Tod auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand zurückzuführen, der vermutlich infolge von Unterkühlung eingetreten ist.

Zudem erlaubt das Fehlen von Verletzungen, die auf Dritte oder auf Abwehrhandlungen bzw. physische Kämpfe hinweisen und in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Tod stehen könnten, das Ereignis als Unfall einzuordnen.

Der Ablauf des Geschehens könne in jedem Fall nach Vorliegen der toxikologischen Untersuchungen, die dazu dienen festzustellen, ob eine mögliche psycho-physische Beeinträchtigung der Person bestand, noch umfassender bewertet werden, so die Staatsanwaltschaft.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Kommentare
76
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Kommentare
32
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand
Kommentare
23
Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand
“Greenwashing einer Beton-Olympiade”
Kommentare
22
“Greenwashing einer Beton-Olympiade”
“Bravo Domme, wir sind stolz auf dich!”
18
“Bravo Domme, wir sind stolz auf dich!”
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 