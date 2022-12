Nach Unfall in Romstraße: Neshit Ajdini [51] hat es nicht geschafft

Bozen – Neshit Ajdini (51), der am späten Mittwochnachmittag in der Romstraße in Bozen von einem Motorrad erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt wurde, hat es nicht geschafft. Der Mann aus Mazedonien, der in Gröden lebte und in einem bekannten Hotel arbeitete, lag nach seiner Einlieferung im Koma im Bozner Spital. Nun hat er den Kampf um sein Leben verloren, berichtet Alto Adige online.

Bekanntermaßen wollte Ajdini die stark frequentierte Romstraße an einer Stelle überqueren, wo kein Zebrastreifen war. Dabei wurde er ersten Erkenntnissen zufolge von einem ankommenden Motorradfahrer übersehen und angefahren. Der 51-Jährige wollte sein Auto erreichen, das auf der anderen Straßenseite geparkt war. Darin saßen seine Frau und sein Sohn. Sie mussten den Unfall mitansehen.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Ersten Informationen zufolge dürfte der Motorradfahrer auf der Busspur unterwegs gewesen sein.