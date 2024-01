Nach Unfall mit Bus: Senior [90] hat es nicht geschafft

Bozen – Jener Radfahrer (90), der am Mittwoch in der Südtiroler Landeshauptstadt in einen Unfall mit einen Bus verwickelt war, ist seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

Der Unfall trug sich kurz nach 15.00 Uhr in der Drususstraße in Bozen auf der Höhe des Hadrianplatzes zu. Er prallte dabei mit einem Linienbus zusammen.

Laut der Rekonstruktion der Stadtpolizei war der 90-jährige Velofahrer auf dem Gehsteig unterwegs. Von da fuhr er plötzlich auf die Vorzugsspur für Busse ab, genau in jenem Moment, als ein Bus herannahte. Der Fahrer des Schwerfahrzeugs konnte den Aufprall nicht mehr verhindern.

Der 90-Jährige wurde noch vor Ort reanimiert und dann mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus Bozen eingeliefert. Kurz vor 19.00 Uhr verlor er den Kampf um das Leben.

Im Einsatz standen der Notarzt, das Rote und das Weiße Kreuz, die Stadtpolizei sowie die Feuerwehr.