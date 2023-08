Nach Unfall über Stunden schwer verletzt ausgeharrt

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers

Rettungsaktion am Speikboden

Sand in Taufers – Die Freiwillige Feuerwehr von Sand in Taufers wurde am Samstag um kurz vor 6.00 Uhr morgens zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Richtung Speikboden gerufen.

Eine Passantin hatte dort einen verunfallten Geländewagen entdeckt. Darin fanden die Retter eine schwer verletzte Person, die schon über Stunden dort gelegen hatte. In Zusammenarbeit mit der Bergrettung Sand in Taufers und dem Weißen Kreuz Ahrntal erfolgte die Bergung. Das Team des Notarzthubschraubers Aiut Alpin Dolomites brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Anschließend wurde der Pkw noch von einer Privatfirma mit einem Kran geborgen.