Nächtliche Brände in Bozen: Steckt ein Feuerteufel dahinter?

Von: mk

Bozen – In den Abend- bzw. Nachtstunden haben sich insgesamt fünf Brände in Bozen ereignet, zu denen die Berufsfeuerwehr gerufen wurde.

Am Abend kam es zu einem Brand einer Schlafstätte eines Obdachlosen unter der Talferbrücke. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, jedoch zog sich dabei ein Obdachloser Verbrennungen unbekannten Grades zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Bozen eingeliefert.

Kurz nach Mitternacht brannten Kartone neben einem Papierkontainer in der Sparkassenstraße. Glücklicherweise kam es hier zu keinem größeren Schaden.

Um 2.45 Uhr wurde dann wiederum Brandalarm gegeben. In der Raiffeissenstraße brannten zwei Fahrzeuge. Trotz raschem Eingreifen konnten die Fahrzeuge nicht mehr gerettet werden. Auch an der Fassade des nebenliegenden Gebäudes entstanden Schäden.

Noch während der Löscharbeiten wurde ein weiterer Brand in der Nähe entdeckt. An einem Lieferwagen brannten am hinteren Reifen die Kotflügel. Dieser Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bozen gelöscht.

Kurz darauf wurde wiederum ein Brand, dieses Mal von zwei Motorrädern in der Laurinstraße, gemeldet (im Bild). Beide Motorräder wurden dabei vollständig zerstört.