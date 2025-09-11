Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nächtliche Einbruchserie in der Palermostraße
Bozen

Nächtliche Einbruchserie in der Palermostraße

Donnerstag, 11. September 2025 | 09:30 Uhr
einbrecher sym kondominium wohnung
istock/Liubomyr Vorona
Von: luk

Bozen – In der Nacht auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in vier Lokale in der oberen Palermostraße nahe der Drususstraße einzubrechen. Erfolgreich war er nur in der Bar Jolly, wo er rund 200 Euro Bargeld erbeutete.

Mit einem Pickel schlug der Einbrecher auf mehrere Eingangstüren ein, darunter jene eines Friseursalons, der Bar “L’angolo nascosto” sowie eines Mobilfunkgeschäfts der TIM. Gestört von den Rufen eines Anwohners flüchtete er schließlich auf einem Fahrrad. Die Polizei wertet nun die Videoaufnahmen aus, die den Mann mit Baseballkappe und Trainingsanzug zeigen.

Die betroffenen Geschäftsleute reagieren frustriert. „Es ist jedes Mal mehr Schaden als Beute“, sagt Giovanni Argentieri vom “L’angolo nascosto”. Auch Lina Lin von der Bar Jolly klagt über hohe Kosten und berichtet, dass der Täter gezielt die Internetverbindung kappte, um die Überwachungskamera außer Betrieb zu setzen.

Ein Jahr nach einer ähnlichen Einbruchsserie herrscht bei den Anrainern erneut große Verunsicherung.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

