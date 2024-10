Nächtliche Müllentsorgung in Apfelwiese

Von: mk

Bozen – Wieder einmal haben Unbekannte eine Apfelwiese in Moritzing in Bozen an der Kreuzung zwischen Greifensteiner Weg und Stampflgraben zur schnellen Entsorgung ihres Mülls benutzt. Obstbauer Roland Lang zeigt sich empört.

Da die Konsortialwege bei Tag wegen der Ernte viel befahren sind, nutzten die Umweltfrevler die Nachtzeit, um sich ihres Abfalls zu entledigen.

„Da es sich beim Müll nicht nur um gewöhnlichen Hausmüll, sondern auch um Pfannen und Tellern handelt, könnte es sich um jemand handeln, der sich der Sachen entledigen wollte, bevor er abgefahren ist. Hoffentlich für immer!“, erklärt Lang.

Den Müll wegräumen muss nun der Grundbesitzer.

Es sei mehr als verständlich, dass der Ruf nach Absperrungen und Gitter bei den Obstwiesen durch eine solche Art von Vandalismus immer lauter wer, erklärt Roland Lang. Er wohnt selbst im Greifensteiner Weg wohnt.