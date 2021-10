Natz: Hebebühne kippt in Obstwiese um

Natz – In einer Obstwiese in Natz hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall mit einer Hebebühne ereignet.

Das landwirtschaftliche Gerät kippte um. Dabei wurden ersten Informationen zufolge mehrere Personen verletzt. Sie wurden vom Weißen Kreuz medizinisch versorgt.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Natz und Brixen unterstützten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Sicherung und Bergung der Hebebühne.