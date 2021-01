Neue Covid-19-Massentests im Pustertal heute gestartet

Bruneck – In Bruneck laufen seit 8.00 Uhr neue Massentests. Alle Bürger können sich heute und am morgigen Sonntag testen lassen, und zwar von 8.00 bis 18.00 Uhr. Im Gemeindegebiet wurden dafür sechs Teststationen eingerichtet. Der Test ist kostenlos und alle Einwohner ab fünf Jahren sind dazu aufgerufen.

In Prettau und Mühlwald wird dagegen nur am morgigen Sonntag getestet.

In einer Woche folgen dann auch Massentests in Sand in Taufers, Gais und Ahrntal.

Die neuerlichen Massentests in einigen Südtiroler Gemeinden wurden nach verdächtigem Infektionsgeschehen anberaumt.